OL : Le légendaire Paul Scholes ne voit que Lyon pour battre Man Utd !

L'Olympique Lyonnais devra éliminer le Besiktas pour continuer sa route en Europa League, mais avant même les quarts de finale de cette épreuve, l'OL fait peur à pas mal de monde. Ainsi, du côté de Manchester United, qui a facilement balayé l'ASSE, la formation de Bruno Genesio fait figure d'épouvantail. Et si José Mourinho avait confié qu'il souhaitait tomber sur l'OL avant le tirage au sort des quarts de finale, une légende des Red Devils est lui beaucoup plus prudent.

« Manchester United est évidemment le plus gros club encore en course en Europa League. Il est juste que c’est le favori dans cette compétition. S’ils jouent à leur vrai niveau ils ont une grande chance de gagner l’Europa League. Mais l’Olympique Lyonnais est le concurrent le plus sérieux et évident pour Manchester United. Mais à part l’OL, je ne vois pas trop d’autres problèmes pour Manchester dans cette épreuve », a confié le légendaire milieu de terrain anglais de Manchester United qui entre 1991 et 2013 a gagné deux fois la Ligue des champions, onze fois le titre de Premier League, 3 fois la Cup…mais jamais la C3 puisque les Red Devils étaient abonnés à la C1.