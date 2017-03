OL : L’avenir de Tolisso, le club fait dans l’humour

Dans : OL, Mercato.

Cela fait désormais près d’un an que l’avenir de Corentin Tolisso est discuté et relayé dans les gazettes à la rubrique transfert. Tout proche de signer à Naples, le milieu de terrain est désormais annoncé à la Juventus, qui le suit de près depuis des mois. D’autres clubs arrivent néanmoins au portillon, comme le Bayern Munich et le FC Barcelone. Du très beau monde, et forcément de quoi faire un peu tourner la tête. Néanmoins, on reste serein à Lyon, sachant que son transfert a de très bonnes chances de se réaliser cet été, et que le club n’y perdra pas au change pour un joueur formé au club.

Alors, quand Le Progrès demande au club rhodanien ce qu’il en est clairement de l’avenir de Corentin Tolisso, on fait savoir qu’il n’y a qu’une seule certitude. « Tolisso est annoncé partout ? Il ira déjà à Rennes dimanche », a ainsi répondu avec humour l’Olympique Lyonnais. Voilà en effet une information irréfutable sur l’avenir très proche du nouvel international français.