OL : Govou accuse des joueurs de choisir leurs matches

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Pour la troisième fois de son histoire, l'Olympique Lyonnais est éliminé en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Et l'échec de jeudi soir fait d'autant plus mal que le ticket pour la finale a semblé très proche. Mais à l'heure de faire le bilan, Sidney Govou n'est pas tendre. Car pour l'ancien attaquant de l'OL, certains joueurs lyonnais sont clairement fautifs, incapables d'avoir la même motivation pour chaque match.

Evoquant le retour d'Alexandre Lacazette, Sidney Gouvou estime que si ce dernier a tout donné, alors qu'il revient de blessure, d'autres n'ont pas eu cette rage et cette motivation, notamment au match aller. « Quand votre meilleur joueur, qui plus est buteur, n’est pas là à l’aller, vous savez que le match sera différent. Mais quand je vois les efforts que certains ont été capables de faire ce soir (hier), alors qu’ils ne les font pas en Championnat ou à l'aller, c’est surtout là que c’est rageant. Si tout le monde avait abordé le match aller comme ils ont pris le retour, on serait en finale ! », constate, dans L’Equipe, Sidney Govou, qui estime que le but néerlandais au Parc OL résume bien le comportement de la formation lyonnaise.