OL : #Genesiodémission ? Genesio ne démissionnera JAMAIS !

Dans : OL, Ligue 1.

Les matches passent et certains supporters de l'Olympique Lyonnais ne lâchent pas l'affaire, réclamant toujours le départ de Bruno Genesio de son poste d'entraîneur. Ce dimanche, sur BeInSports, le technicien de l'OL a répondu à toutes ces critiques et à la campagne menée contre lui. Et il ne faut pas compter sur lui pour envisager un départ de Lyon cet hiver ou plus tard.

Car pour le coach lyonnais, tout cela ne repose sur rien du tout. « Les critiques durant l'été ? Je pense que mon président a fait un gros travail pour me soulager de tout cela, même s’il y a eu une grosse pression c’est vrai. J’ai entendu de tout, que je suis l’entraîneur qui a le plus perdu, sans dire que je suis celui qui a le plus gagné ces dernières années, on a fait une demi-finale d’Europa League. Il y a des choses qui ont été dévalorisées, même s’il y a eu aussi des critiques fondées qui ont été dites. Il y a eu un acharnement que je n’accepte pas. Je n’ai plus rien à dire aux gens qui m'attaquent, c’est leur avis. Un ancien joueur qui était là cette semaine m’a dit que la meilleure reconnaissance c’était celle de mon effectif (...) #Genesiodémission ? Ils ont le droit de s’exprimer, et ils le font. Mais il faut que cela reste tout de même avec les formes et le respect de chacun. Démissionner cet hiver en cas de mauvais résultats ? Non je n’ai pas envie de démissionner, démissionner c’est renoncer. Dans ce milieu là, il faut être tenace et celui qui renonce n’a pas sa place dans ce milieu », a prévenu Bruno Genesio, visiblement droit dans ses bottes.