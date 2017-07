OL : Genesio trouve que le foot c'est parfois injuste

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio le sait depuis qu'il a succédé à Hubert Fournier aux commandes de l'Olympique Lyonnais, une partie des supporters ne lui fera jamais aucun cadeau. Et ces derniers mois ont été particulièrement rudes pour l'entraîneur de l'OL soumis à des critiques intenses et parfois violentes. Evoquant cette pression permanente, Bruno Genesio admet qu'il a appris à vivre avec et avoue quand même que cela fait partie du travail quand on oeuvre dans un club aussi ambitieux que l'Olympique Lyonnais.

« Si j’ai encore plus de pression ? Mais je vis avec. Et je l’ai fait la saison dernière, alors qu’il y a eu des moments très difficiles. À Lyon, de toute manière, il y aura toujours de la pression, c’est obligatoire vu les ambitions. On vit avec, et parfois elle stimule. Ce qui est important, c’est de faire son travail, et d’avoir des résultats puisque l’on est jugé là-dessus. Malheureusement j’ai envie de dire, car le foot n’est pas toujours très juste… », constate Bruno Genesio, qui est bien conscient que tout cela va durer encore et toujours.