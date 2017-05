OL : Genesio se fait allumer après ce choix tactique raté

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Difficile de tirer des conclusions définitives dès ce jeudi soir et l’élimination lyonnaise, mais le bilan de la saison ne sera pas positif pour Lyon en dépit de cette belle aventure européenne. Mal-aimé des réseaux sociaux, Bruno Genesio en prend pour son grade après l’élimination face à l’Ajax Amsterdam, et notamment le remplacement de Mathieu Valbuena, qui animait tout le côté gauche, pour faire entrer Rachid Ghezzal. C’est surtout le fait de voir un Maxwell Cornet à bout de souffle et sans inspiration rester sur le terrain qui a fait hurler les suiveurs de l’OL et les supporters lyonnais via Twitter. Et sauf en cas d’explication médicale, Bruno Genesio n’a convaincu personne avec cette décision.

La fin de match de Cornet c'est abusé. Erreur de Genesio de ne pas l'avoir sorti, plutôt q Valbuena. #OLAJAX — Florent Germain (@flogermain) 11 mai 2017

Et l'autre tocar qui sort Valbuena à la place de Cornet allez maintenant ça suffit tu te casse de NOTRE CLUB — Jhon Rachid (@JHONRACHID) 11 mai 2017

Je ne sais pas s'il faut son brevet d'état pour comprendre mais sortir #Valbuena pour laisser sur le terrain #Cornet parait étrange.#OLAJAX — Bertrand Latour (@LatourBertrand) 11 mai 2017

A l'arrivée tu te prives de Darder et Mammana sur 180 min, tu sors Valbuena et tu laisses Cornet et Fekir tout le match 🤔 — Jean-Louis Tourre (@jltourre) 11 mai 2017

LA question : pourquoi sortir Valbuena et pas Cornet ? Si c'est un problème physique, ok, sinon, c'est juste pas possible. — Planète Lyon (@Planete_Lyon) 11 mai 2017