OL : Génésio répond directement à ceux qui veulent sa démission

Dans : OL, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais sont remontés depuis longtemps contre Bruno Génésio, puisque certains voulaient même qu'il ne soit pas désigné coach de l'OL alors que Jean-Michel Aulas venait tout juste de le désigner en décembre 2015. Et depuis, les choses ne se calment pas, bien au contraire, les réseaux sociaux étant un bel outil pour les opposants à Génésio. Jeudi soir, après l'élimination de Lyon en demi-finale de l'Europa League, les choix du coach rhodanien ont encore été taillés en morceaux et sa démission est revenue sur le devant la scène.

Mais ce vendredi, l'actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais a balayé cela d'un revers de la main, notamment lorsque la rumeur de la possible venue de Laurent Blanc a été évoquée. « Ce que je pense de la confiance du président renouvelée jeudi soir ? Mais il l’a fait toute l’année, parce qu’on lui a posé des questions dès la première journée. Je vis avec ça depuis le début de l’année et même depuis l’an dernier malgré la deuxième place en fin de saison. J’ai vu qu’il y avait des candidats (sourire) On est dans un métier où on est tenu de tenir des objectifs et c’est logique qu’on se pose des questions quand ils ne sont pas atteints. Ce n’est jamais agréable, mais ça ne m’empêche pas de dormir. Je laisse les paroles de certains passer au-dessus de ma tête. A moi de prouver le contraire dans le futur », a expliqué, en conférence de presse, Bruno Génésio.