OL : Genesio parle d'une victoire qui fera date

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après la victoire contre Metz (4-2) : « Ces trois points sont importants. On a eu beaucoup de mal face à une équipe courageuse. On mérite de gagner. Il faut souligner le mental des joueurs. Gagner en étant mené 1-2 au Parc OL, où la situation n'est pas facile, c'est extraordinaire. Une ambiance tendue ? Pas entre nous, on travaille. Il y a de la qualité dans ce groupe. Mais au classement, nous ne sommes pas encore au niveau du standing du club. Et je veux souligner l'apport du public. Quand on a égalisé, on a senti une grande force. Ce succès est fédérateur. On a une équipe qui prend beaucoup de risques et qui s'expose par moment. On se doit maintenant d’enchaîner et de faire une longue série pour atteindre les objectifs. L'Europa League ? Il y aura des rotations contre Alkmaar jeudi, mais il faut respecter l'adversaire. L'absence de Nkoulou ? Nico a connu une première partie de saison difficile, il revient de la CAN. On a du mal à trouver une stabilité en charnière centrale. Mais il fait partie du groupe, aucun joueur n'est écarté », a-t-il déclaré sur beIN.