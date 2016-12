OL : Gaspar va signer, c'est le boss qui l'annonce

Dans : OL, Ligue 1.

Latéral droit de 19 ans, Jordy Gaspar est membre de la célèbre académie de l'Olympique Lyonnais depuis près de huit ans. Et au sein de l'OL, on considère qu'il est l'un des joueurs au potentiel le plus fort, ce qui lui a d'ailleurs valu de faire des débuts chez professionnels dont il se souviendra longtemps. En effet, Jordy Gaspar n'a pas commencé par une coupe nationale ou même la Ligue 1, mais par le match de Ligue des champions joué, et perdu, par l'Olympique Lyonnais à Séville.

Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, le défenseur de l'Olympique Lyonnais n'a pas encore paraphé son premier contrat professionnel, au point que certains clubs européens commencent à flairer le bon coup. Cependant, interrogé sur Twitter sur le cas Jordy Gaspar, Jean-Michel Aulas a été clair, et le président de l'OL en est convaincu, son jeune joueur va signer. Reste que cela fait des semaines que l'imminence d'une telle fin heureuse est annoncée, les deux camps semblant souvent très proches de s'entendre, sans que cela soit le cas. Mais si le patron de l'Olympique Lyonnais est aussi confiant publiquement c'est que les choses ont probablement évolué dans le bon sens.