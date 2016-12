OL : Fékir n'attend aucun cadeau de la part de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Saison plus difficile que prévue pour Nabil Fékir, qui espérait retrouver son niveau de 2015 un an après sa grave blessure au genou. Mais entre un nouveau petit problème au genou qui a retardé son retour, et des performances moins tranchantes, l’attaquant lyonnais peine à faire l’unanimité, même si son énorme potentiel n’est pas remis en doute. Bruno Genesio a très régulièrement insisté pour le remettre en selle en l’alignant même dans des matchs où il a beaucoup pioché, comme face à la Juventus en Ligue des Champions. Une marque de confiance qui a forcément fait chaud au cœur de l’attaquant lyonnais, même si ce dernier précise dans un entretien à Planète Lyon qui sort ce vendredi, que le dialogue n’est pas forcément très poussé entre les deux hommes.

« Etre titulaire un match sur deux cette saison ? Non, je ne m’y attendais pas. Mais vous savez, moi, depuis que je joue au foot, on ne m’a jamais fait de cadeau. Je prends cette situation normalement et je continue à travailler. Car seul le travail paie. Le coach ne me parle pas souvent. Quand je suis revenu de blessure, il m’a simplement dit qu’il comptait un peu sur moi et qu’il allait me faire jouer. Personnellement, je n’ai pas besoin qu’il me parle. On respecte ses choix, il n’y a pas de problèmes », a souligné un Nabil Fékir qui confirme ainsi que les choix de Bruno Genesio sont totalement respectés dans le vestiaire lyonnais.