OL : Entrer dans l'histoire de l'OL, Lacazette accepterait « avec plaisir » !

Dans : OL, Europa League.

En ballottage défavorable après la défaite à Amsterdam (4-1) au match aller, l’Olympique Lyonnais aborde le match retour de l'Europa League face à l'Ajax avec l’envie d’écrire l’histoire. Il faudra effectivement l’emporter avec trois buts d’écart pour les joueurs de Bruno Génésio. Interrogé par nos confrères d’OL Web, Alexandre Lacazette a bien conscience qu’il faudra être grand pour renverser la situation.

« On est conscient que nous pouvons entrer dans l’histoire de l’OL. On sait que c’est une très grosse marche à franchir après le match aller qu’on a fait. Mais ce n’est pas impossible. On peut le faire et on va tout mettre en oeuvre pour y parvenir » a-t-il expliqué. Par ailleurs, l’international français se verrait bien réaliser le même exploit que Sonny Anderson, auteur d’un triplé en seizième de finale de la Coupe UEFA face à Bruges en 2002, ayant permis à l’OL de se qualifier après une défaite à l’aller (4-1). « Si j’ai la chance de réaliser le même exploit que Sonny, c’est avec plaisir que je le ferais... mais je ne me vois pas dans le rôle de sauveur. Je fais partie d'un groupe et j’ai envie d’aider mes partenaires en marquant ou en les faisant marquer » a confié un Lacazette qui refuse de prendre toute la pression de la « remontajax » pour lui. Néanmoins, sans son meilleur buteur au top de sa forme, l’OL peut quasiment dire adieu à la finale de la C3.