OL : En nommant Fekir capitaine, Genesio ne s’attendait pas à ça

Dans : OL, Ligue 1.

Après les départs de Maxime Gonalons et d’autres cadres comme Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais a dû trouver un nouveau capitaine.

Juste avant le début de la saison, Bruno Genesio a surpris pas mal de monde en choisissant Nabil Fekir. Il faut dire que l’attaquant des Gones, longtemps en difficulté après sa grave blessure au genou en septembre 2015, n’a pas toujours été irréprochable au niveau de l’état d’esprit, notamment lorsqu’il refusait d’évoluer sur les côtés la saison dernière. C’est donc un Fekir métamorphosé qui a séduit l’entraîneur des Gones.

« Dans son entame de saison, il y a tout. Il fait énormément d'efforts avec ou sans le ballon. En phase offensive, il multiplie les appels et il offre beaucoup d'énergie à la récupération du ballon, a commenté le technicien pour L’Equipe. Il a pleinement retrouvé sa percussion, sa capacité à résister dans les duels et à être décisif. Mais ça, il l'avait déjà avant sa blessure. Là, je trouve qu'il a gagné en volume de jeu. Il est l'un de ceux qui courent le plus et à une vitesse importante. »

Genesio et les discours de Fekir

« Il est revenu avec un tout autre état d'esprit, a ajouté le coach lyonnais, surpris par la nouvelle attitude de son joueur. On a retrouvé une personne souriante, naturelle et qui communique avec les autres. Il a délaissé sa tristesse et sa méfiance. Là, il est toujours présent pour encourager les autres. Je le trouve même assez surprenant dans le contenu de ses discours. Même si ce n'est pas un aboyeur. » A croire que Genesio ne s’attendait pas à nommer un capitaine aussi exemplaire.