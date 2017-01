OL : En Coupe, Aulas veut battre tout le monde, y compris l'OM

Dans : OL, Coupe de France, OM.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après la victoire contre le MHSC en 32e de Coupe de France (5-0) : « C'est un début d'année fantastique, avec les arrivées de nos nouvelles joueuses, dont Alex Morgan, qui vont donner une grande dimension au football féminin en France et à l'OL. Ce soir, on a fait un match extraordinaire. On a retrouvé la même équipe de Lyon que contre Monaco, avec quatre attaquants de poche et qui ont mis le feu dans la défense du MHSC. Quand on voit un match de cette dimension-là, avec peu de spectateurs malheureusement, on est très heureux. Maintenant, c'est la Coupe, il faut battre tout le monde, y compris l'OM », a-t-il déclaré sur Eurosport.