OL-EdF : Sarah Bouhaddi meilleure gardienne de but du monde en 2016!

Dans : OL, Equipe de France.

Gardienne de but de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France, Sarah Bouhaddi a été désignée meilleure gardienne de but de l'année 2016 par la Fédération internationale de l'histoire du football et des statistiques. L'IFFHS, qui compile depuis 1984 toutes les statistiques sur les footballeurs, clubs et équipes nationales a désigné la joueuse française comme étant la plus douée cette année. Il est vrai qu'avec l'OL Sarah Bouhaddi a tout gagné cette saison (Coupe de France, D1, Ligue des champions), son bilan étant toutefois un tout petit peu moins brillant avec l'équipe de France féminine. La gardienne de l'Olympique Lyonnais et des Bleues succède à l'Américaine Hope Solo.