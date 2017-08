Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Evoquant ce mercredi soir les vifs critiques qui ont ciblé Jean-Michel Aulas, suite à ses propos sur le Paris Saint-Germain, Christophe Dugarry avoue qu'il est lui aussi très agacé par l'attitude actuelle du président de l'Olympique Lyonnais. Mais le champion du monde 98 admet que Jean-Michel Aulas peut avoir des raisons d'être furieux, même si c'est probablement un combat d'arrière-garde.

« Moi aussi il m’agace à trop parler du Paris Saint-Germain. Il fait la guerre au PSG en faisant toujours son sous-entendu qu’il aime Nasser…Il y a quelques année c’était contre Monaco qu’il y avait cette opposition à cause de la fiscalité. Il fait tout pour que son club revienne sur le devant de la scène et joue la Ligue des champions directement plutôt que via la troisième place, où c’est toujours compliqué. Il se bat avec ses arguments. Par moment, c’est très énervant. Mais je mets un bémol, car Jean-Michel Aulas met son argent dans le club. Sur le stade il met 100ME. Si demain j’était président d’un club depuis 30 ans, et que j’avais pris ce club depuis le début et avec ce qu’il a réussi à créer avec son propre argent, je peux comprendre cette frustration. Mais on a l’impression qu’il a oublié de monter dans le train. Il fallait s’adapter et désormais tout le dépasse (…) Il ne fait pas cela pour le bien du football, mais pour son club, mais je peux le comprendre car il ne peut plus se battre. Il doit s’adapter… », a fait remarquer Christophe Dugarry sur RMC.