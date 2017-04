OL : Dugarry écoeuré par les joueurs lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

Christophe Dugarry n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, le comportement des joueurs de l'Olympique Lyonnais samedi soir face à Lorient. Et sur RMC, le champion du monde 1998 a estimé que c'était aux footballeurs rhodaniens d'assumer cette correction prise face aux Merlus, et pas seulement à Bruno Genesio. Car pour Dugarry, il est évident que les joueurs ont décidé de choisir les matches où ils se donnent à fond et ceux où ils se préservent. Une attitude qui révolte l'ancien footballeur.

« Ce résultat contre Lorient est scandaleux ce résultat (…) Si le problème, c’est Bruno Genesio, il faut s’en séparer. Mais pour moi, quand Lyon enregistre une douzième défaite cette saison, le problème vient plus des joueurs. Il y a besoin de se motiver pour jouer contre Lorient ? Les joueurs choisissent leurs matchs, cela fait huit mois qu’ils le font et c’est inadmissible. Après, il faut rendre hommage à Lorient, au travail de Casoni et à l’équipe qui va beaucoup mieux. On ne le fait peut-être pas assez. Mais il n’y a rien de mieux que la dynamique en football. On joue les matchs et on n’est pas là pour les choisir. En tout cas, c’est une grosse faute de leur part », fulmine Christophe Dugarry, outré de ce comportement des joueurs de l’Olympique Lyonnais et qui ne trouve aucune excuse à ces derniers.