OL : Dragué par Aulas, le buteur de l’Ajax lui met un stop

Dans : OL, Mercato.

Après l’élimination face à l’Ajax Amsterdam en demi-finale de l’Europa League (4-1, 3-1), Jean-Michel Aulas a évoqué le mercato estival de l’Olympique Lyonnais.

Sans surprise, on apprend que le club rhodanien est déjà actif sachant que des cadres pourraient partir. « Ce serait une faute professionnelle de ne pas y avoir réfléchi. On a un certain nombre d'hypothèses liées aux joueurs qui voudront ou non partir. Ceci étant, le recrutement a déjà avancé », a confié le président de l’OL, séduit par son bourreau du soir.

En effet, Aulas n’est pas insensible aux qualités de Bertrand Traoré, Kasper Dolberg et Amin Younes. « L'Ajax a trois excellents attaquants. Ce sont des joueurs qui soit nous ont intéressés, soit nous intéressent, a reconnu le dirigeant. Dolberg est intéressant. Pour que Dolberg soit une excellente recrue, il faudrait qu'Alexandre (Lacazette) ait envie de s'en aller... Ils pourraient aussi jouer ensemble. »

Dolberg veut rester à l’Ajax

Il faudrait aussi que le Danois de 19 ans accepte de venir, ce qui n’est pas le cas pour le moment. « Je vais rester la saison prochaine à l'Ajax, a annoncé Dolberg à ELF Voetbal Magazine. Autrement dit, si je peux rester... Je veux continuer sur cette voie, faire mieux et marquer encore plus de buts. » Autant dire qu’il faudra mettre le paquet pour convaincre l’Ajax et son buteur.