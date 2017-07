OL : Darder l'annonce, il va s'expliquer avec Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

La presse espagnole l'affirme, Sergi Darder pourrait rentrer en Liga et plus précisément à Valence, le milieu de terrain de l'OL n'étant plus vraiment un premier choix pour Bruno Génésio. Et cette tendance a pris encore plus de volume, puisque ce mercredi, s'exprimant dans les colonnes du Progrès, Sergi Darder est très clair.

Plutôt que de laisser son agent s'exprimer à sa place, le joueur recruté en 2015 pour 12ME fait directement part de ses légers doutes à l'Olympique Lyonnais et admet qu'il souhaite rencontrer ses dirigeants afin de parler de son avenir immédiat à l'OL. « Je me sens bien, même si la L1 est un championnat plus physique. Maintenant, je joue à mon poste même si le coach préfère peut-être jouer avec des joueurs plus physiques. S’il a confiance en moi, c’est bien. Ce que je veux, c’est jouer et après on verra ce qu’il va se passer. Je suis bien à Lyon, ma famille aussi. Ce n’est pas le moment de parler de l’équipe parce que même le coach, il ne sait pas qui va jouer. C’est le moment de travailler. Dans un mois, je parlerai avec le club », a prévenu Sergi Darder, histoire de voir comment va commencer la saison avant de faire un choix avec l'Olympique Lyonnais. Pour rappel, le milieu de terrain espagnol a encore trois ans de contrat avec l'OL.