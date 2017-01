OL : Darder et Ferri sur le départ ? Ils y pensent

Dans : OL, Mercato.

Bruno Genesio semble avoir trouvé son équipe ces dernières semaines, et l’enchainement des victoires lui donne forcément raison. Ou du moins aucune raison de changer ses batteries. Deux éléments en font principalement les frais, il s’agit de Jordan Ferri et Sergi Darder. Les deux hommes, entrés en même temps en seconde période contre Montpellier en Coupe de France, vivent la situation de manière différente, mais envisagent la même solution.

Pour le milieu de terrain français, la perte de temps de jeu est vécue comme une déception alors que Ferri pensait avoir marqué des points en première partie de saison. Mais souvent placé dans cette situation, le numéro 12 de l’OL mise sur la patience et le travail pour avoir encore son mot à dire dans cette longue saison. Néanmoins, son agent « s’interroge » sur son avenir à Lyon, annonce Le Progrès.

En ce qui concerne Sergi Darder, la menace d’un départ est beaucoup plus concrète. L’Espagnol, qui a fait l’objet d’un bel investissement de la part des dirigeants rhodaniens, n’est plus vraiment vu comme une solution de qualité dans l’entrejeu. Son agent avait déjà tiré le signal d’alarme une première fois, et cette fois-ci, le clan Darder pourrait demander des comptes et regarder ce qui lui est proposé ailleurs. Les sollicitations dans les prochains matchs du mois de janvier seront scrutées de près, et pourraient déboucher sur quelques jours plus chauds que prévus en fin de mercato.