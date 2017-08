OL : Cologne abandonne pour Cornet, ça monte trop haut

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

Courtisé par de nombreux clubs à travers l'Europe, Maxwel Cornet ne figure plus sur les tablettes du FC Cologne pour une raison bien précise, qui va ravir l'Olympique Lyonnais.

Remplaçant sous les ordres de Bruno Genesio, que ce soit dans l'axe de l'attaque derrière Mariano, à droite après Traoré et à gauche derrière Memphis, Maxwel Cornet pourrait quitter l'OL au cours de ce mercato d'été. Et plusieurs portes prestigieuses s'ouvrent à lui ces derniers temps. Promis à un bel avenir, même s'il peine à s'imposer à Lyon, l'international ivoirien est effectivement dans le viseur du Borussia Dortmund. À la recherche d'un nouvel ailier pour compenser le potentiel départ d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone, le club de la Ruhr a des vues sur le Gone. Pour mettre tout le monde d'accord, le BvB pourrait faire une offre de 20 ME, d'après la presse allemande.

Si cette somme conviendrait parfaitement à Jean-Michel Aulas, qui avait déboursé 400 000 euros pour l'acheter à Metz en 2015, celle-ci pourrait encore augmenter. En effet, selon le média allemand Express, la concurrence est rude dans ce dossier, ce qui éloigne d'entrée les clubs de seconde zone, comme le FC Cologne, qui a lâché l'affaire. Preuve que Cornet a la côte sur le marché des transferts. Après avoir vendu Lacazette à Arsenal pour 53 ME et Tolisso au Bayern Munich pour 41 ME, l'OL pourrait donc réaliser une autre jolie vente durant cet été...