OL : Ce Lyon offensif met Genesio en appétit

Dans : OL, Coupe de France.

Bruno Génésio, entraîneur de l'OL, après la victoire en 32e de Coupe de France contre le MHSC (5-0) : « On a fait un bon début de match, et ça a clairement facilité les choses pour la suite. Mais l'équipe est restée sérieuse jusqu'au bout, et c'est bien. On restait sur une bonne dynamique en 2016. On partait un peu dans l'inconnue après la trêve, donc c'est bien de débuter avec une belle victoire. J'ai pris du plaisir sur le banc, les joueurs aussi. On a retrouvé un bon jeu offensif, qui correspond à la qualité de nos joueurs. Nos quatre joueurs de devant ont aussi fait un bon travail à la récupération, et ça compte. On travaille cette tactique à l'entraînement. Le mois de janvier sera déterminant pour la suite de notre saison car on veut revenir en haut de tableau en championnat. La Coupe de France ? C'est une compétition qui génère beaucoup d'émotions. Les premiers tours sont difficiles, mais on a envie d'aller au bout. Le 16e contre l'OM ? Ce sera une belle affiche, et une sorte de revanche car on va les jouer en L1 dans deux semaines », a-t-il déclaré sur Eurosport.