OL : Ce journaliste fan de l'ASSE est presque supporter de Lyon

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

On peut être un fan assumé de l'AS Saint-Etienne et ne pas cacher son admiration devant le travail effectué par le club rival éternel des Verts, à savoir l'Olympique Lyonnais. Et c'est le cas de Denis Balbir, journaliste de W9, qui ne masque pas qu'il est épaté par ce que réussit Bruno Genesio aux commandes de l'OL. Et cela alors que ce n'était pas gagné d'avance lorsque le coach lyonnais a remplacé Hubert Fournier il y a tout juste un an. Et Denis Balbir de vanter les mérites de cet Olympique Lyonnais.

« Pendant des semaines, j’ai entendu des gens me dire que Bruno Genesio n’était pas un vrai entraîneur, que c’était un coach de quartier. En attendant, ses résultats ne sont pas si mauvais pour un entraîneur de quartier (…) C’est vrai que ce n’était pas le premier choix de Jean-Michel Aulas. Quand je l’avais croisé dans les couloirs de Saint-Symphorien, le président lyonnais m’avait confié avoir tenté le coup avec Lucien Favre l’hiver dernier. Cela avait failli se faire mais le Suisse n’a dit qu’en fin de conversation qu’il n’était pas libre et qu’il fallait payer une indemnité à Mönchengladbach (…) Sportivement, j’aime beaucoup ce Lyon-là. C’est un club qui vit toujours sur la dynamique de ses sept titres, qui vit dans l’ombre d’un président qui – quoi qu’on dise – est surement le plus grand président français. L’OL c’est un club qui – quoi qu’on dise – est surement le plus performant en France par rapport aux moyens mis en place. Je ne dis pas que cette équipe peut battre le Real Madrid ou être championne de France mais elle a retrouvé des valeurs dans la difficulté », fait remarquer, sur ButFootballClub, Denis Balbir, histoire de montrer que malgré son attrait pour les Verts il n’est pas aveugle à ce qu’il se passe du côté de la capitale des Gaules.