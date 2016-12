OL : Ce cadre qui n’est pas prêt de filer au mercato

Dans : OL, Mercato.

A l’approche de l’ouverture du marché des transferts, cela devrait se passer sereinement dans le sens des départs à Lyon, où plusieurs joueurs comme Corentin Tolisso, Maxime Gonalons, Alexandre Lacazette ou récemment Nabil Fékir ont fait savoir qu’il n’était pas question pour eux d’envisager un transfert. De la douce musique aux oreilles des dirigeants rhodaniens, qui savent que les jeunes formés au club composent l’ossature et l’âme de l’OL. C’est aussi le cas d’Anthony Lopes, qui s’est imposé sans discussions possibles ces dernières saisons, et ne devrait pas changer d’air prochainement, affirme l’un de ses prédécesseurs.

« Il est très performant sur sa ligne et dans les sorties dans les pieds. Par contre, il doit progresser dans les sorties aériennes. C’est ce qui fera de lui un gardien de très haut niveau. Grégory Coupet et Hugo Lloris ont réussi à franchir ce cap. C’est à son tour maintenant. Sauf offre difficile à refuser, je le vois rester longtemps. Il a l’OL dans la peau », a ainsi confié Nicolas Puydebois sur Olympiqueetlyonnais.com. Une bonne nouvelle pour Lyon et ses supporters, qui ont connu Grégory Coupet et Hugo Lloris, et peuvent légitimement penser qu’Anthony Lopes continuera dans cette lignée.