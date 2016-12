OL : Blessures, suspensions, crise… Genesio est satisfait

Dans : OL, Ligue 1.

Si l’on interrogeait Jean-Michel Aulas sur la première partie de saison de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, le président serait sûrement satisfait, lui qui avait fixé un objectif de 31 points à la trêve alors que les Gones étaient en difficulté.

Deux mois plus tard, le club rhodanien s’apprête à passer les fêtes avec 34 unités au compteur, en attendant le verdict concernant le match interrompu à Metz. Du coup, l’entraîneur Bruno Genesio a dressé un premier bilan positif sur le début de saison de l’OL, d’autant que ses hommes ont été confrontés à quelques obstacles comme les blessures ou des défaites difficiles à encaisser comme celle à Dijon (4-2, 3e journée).

« La première moitié de saison est plutôt satisfaisante, a estimé le technicien après la victoire contre Angers (2-0) mercredi. On doit faire mieux dans le jeu, on en est conscients. En début de saison, on a eu beaucoup de faits contraires avec les blessures et les suspensions. Il nous manquait des automatismes. Le match de Dijon nous a fait beaucoup de mal sur le plan mental. La victoire à Toulouse (1-2, 11e journée), à 10 contre 11, a été très importante. On a su remonter la pente. On revient de loin, il faut rester humble. » Un début de saison au ralenti avant de finir en sprint, cela devient une spécialité à l’OL.