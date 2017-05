OL : Aulas sort le marqueur et le paperboard pour marquer l'histoire

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

C’est une spécialité d’Aulas qui date, et elle semble encore et toujours indémodable pour le patron de l’Olympique Lyonnais.

A des moments clés de la saison, le dirigeant rhodanien aime marquer le coup par un speech écrit sur un « paperboard » avec des mots qui ressortent, et que les joueurs gardent sous les yeux pendant qu’ils se préparent. Cela vaut probablement certains discours, se dit Jean-Michel Aulas, qui a œuvré en ce sens face à ses joueurs afin de préparer le match face à l’Ajax Amsterdam, et la folle remontée espérée par tout un club. Le président lyonnais l’a bien fait comprendre, il veut que son équipe donne tout, et ne soit pas aussi passive qu’à l’aller alors que le club peut marquer l’histoire du football français également.