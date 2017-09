OL : Aulas se trouve très bon, son ami Desplat prend cher

Dans : OL, Ligue 1, EAG.

Dimanche après-midi, l'Olympique Lyonnais accueillera l'En-Avant Guingamp en championnat et Bertrand Desplat, le président du groupe breton sera probablement installé à côté de Jean-Michel Aulas dans les tribunes du Groupama Stadium. Et compte tenu de la charge mise ce mardi par le président de l'OL à son homologue guingampais, on imagine que l'ambiance sera glaciale. Même si évidemment le patron de l'Olympique Lyonnais tentera de convaincre que comme Nasser Al-Khelaifi, Bertrand Desplat est son ami.

Visiblement très agacé des critiques émises à son encontre par le dirigeant de l'EA Guingamp, lequel estime que Jean-Michel Aulas est dépassé par les événements, le président lyonnais a collé deux tacles via Twitter. « @BertrandDesplat 5èm élection au board de l'ECA par les grands clubs français et tous les clubs Européens #pansurlebecabertrand (...) Vous ne comprenez pas bien? En fait les + grands dirigeants m'on élu, car ils apprécient l'innovation, le dynamisme le savoir faire et pas BD », a lancé Jean-Michel Aulas après sa réélection au board de l’Association des Clubs Européens.