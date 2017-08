OL : Aulas se déchaîne de plus en plus contre le PSG !

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Les semaines passent et la colère de Jean-Michel Aulas après le transfert de Neymar au PSG pour 222ME ne fait que s'accroître. Se confiant ce samedi à L'Equipe sur ce même sujet, le président de l'Olympique en remet une grosse couche sur le Paris Saint-Germain et surtout sur le financement du club de la capitale par le Qatar. Au point même de dire sa désolation lorsqu'il a vu un message de bienvenue à Neymer sur la Tour Eiffel. Et Jean-Michel Aulas de monter encore d'un cran dans la critique.

« Je suis très inquiet. Pas que le PSG se renforce. J'applaudis Nasser. Je lui ai dit et écrit, même si je n'ai pas aimé le «welcome Neymar» sur la Tour Eiffel. C'est une question de sensibilité nationale. On utilise la Tour Eiffel pour remercier qu'un état, le Qatar, se mêle de la gestion au jour le jour du football français (…) Economiquement, on est dans une situation de risque majeur. Car si les autres clubs français veulent exister, ils sont obligés de prendre des risques insensés par rapport à leurs capacités. Il y a une appropriation des droits de la Ligue des champions. Il y a une dérégulation totale. Des clubs comme Saint-Etienne, Bordeaux, Nice ou Lyon ont 90 chances sur 100 de ne pas participer à la Ligue des champions. Et quand on connaît l'impact de cette compétition (…) Cela me fait peur pour les années à venir. Même Frank Mc Court ou Lopez ne pourront pas lutter. Quand Lyon dominait le Championnat, c'était avec ses propres moyens, pas avec l'argent d'un Etat. Et il n'y avait pas des écarts aussi importants avec les autres. C'est de la mauvaise foi absolue de comparer les deux situations », explique le patron de l’Olympique Lyonnais, qui sait que ce genre de discours le fait passer pour un mauvais perdant et une pleureuse, ce dont il se défend en affirmant également qu'il « n’y avait aucune jalousie » dans ses propos.