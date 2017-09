OL : Aulas s’avoue surpris par son propre mercato

Dans : OL, Mercato.

C’est une huitième recrue que l’Olympique Lyonnais a présenté ce vendredi en conférence de presse, en la personne de Tanguy Ndombélé. Une petite armée a donc signé pour l’OL cet été, compensant aussi de nombreux et spectaculaires départs. Une activité inédite au sein du club rhodanien, plutôt habitué aux petites retouches ces dernières saisons. Mais il n’y a plus rien de raisonnable à l’heure actuelle sur le marché des transferts, et Jean-Michel Aulas a reconnu en conférence de presse que, s’il a très bien vendu, il ne pensait probablement pas autant dépenser cet été pour se renforcer.

« Sur le plan des ventes, on aura fait 125 ME de cession, le plus important qu’on n’ait jamais fait. Du côté des investissements, on est sur plus de 70 ME d’achat, c’est colossal. C’est vrai qu’on ne pensait pas qu’il y aurait autant d’inflation dans le circuit du football français », a livré le président lyonnais, persuadé qu’il y a un an, un joueur comme prometteur comme Ndombélé, jeune et issu de Ligue 2, n’aurait pas coûté 10 ME comme c’est potentiellement le cas.