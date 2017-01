OL : Aulas monte à 300.000 par mois pour Ghezzal

Dans : OL, Ligue 1.

Parti rejoindre l’Algérie pour y disputer la Coupe d’Afrique des Nations, Rachid Ghezzal semble s’éloigner chaque jour de son club formateur.

Après un bras de fer cet été, la situation est restée inchangée, ce qui permet à l’ailier lyonnais de se trouver un nouveau club librement dès maintenant, et plus certainement ce été. Bien revenu pendant l’automne, Ghezzal écoute forcément ce qui lui est proposé ailleurs, entre challenge sportif et grosse prime à la signature en vue. Mais Jean-Michel Aulas, qui avait toujours fait preuve de confiance dans ce dossier avant de baisser de ton dernièrement, a expliqué sur RMC qu’il avait fait une dernière offre copieuse, avec l’espoir qu’elle soit acceptée.

« J’estime qu’il y a encore une chance, même si elle s’est réduite. Quand on part à la CAN avec une proposition de son club formateur qui avoisine les 300 000 euros par mois, ça veut dire qu’on a sûrement l’intention de revenir voir ce qu’il est possible de faire. J’espère qu’il n’y aura pas de pépin pendant la CAN. Aujourd’hui, le pourcentage de chances qu’il reste s’est amenuisé. Mais d’une part, Rachid a gagné plus d’un million l’année dernière à Lyon. Et d’autre part, il a une proposition à près de 300 000 euros par mois pour l’année prochaine et sur quatre ans, s’il le souhaite », a expliqué sur RMC un Jean-Michel Aulas qui effectue là son dernier coup de poker pour essayer de conserver son ailier algérien.