OL : Aulas fait des révélations surprenantes sur les supporters interpellés

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

Ce dimanche, le parcage lyonnais s’est fait remarquer de manière guère avantageuse en lançant des pétards et des bombes agricoles pendant la première période du match à Caen.

Les stadiers sont intervenus et ont fait sortir de nombreux « supporters » à la pause, la police indiquant ensuite qu’il y avait eu sept interpellations (quatre à la palpation et trois pour jets de projectiles sur le terrain) parmi les personnes présentes dans ce parcage. Bien évidemment, après les incidents du match à Metz et les sanctions à l’encontre du club lorrain, Jean-Michel Aulas s’est fait attaquer de manière virulente sur Twitter. Et pour sa défense, le président lyonnais a fait quelques révélations étonnantes.

« Je vais vous faire une confidence. Les fautifs interpellés sont venus spécialement de Belgique, vous le croyez ? Vous pouvez vérifier, ils sont en garde à vue. Des supporters de La Gantoise ? Je crois que ça ne soit moins drôle. On en reparle bientôt », a lancé JMA à des internautes qui le taquinaient sur cette information qui est loin d’être anodine selon le président lyonnais.