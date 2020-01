OL : Toko-Ekambi à Lyon, verdict sous 24h au mercato !

Dans : OL.

Mardi, l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Karl Toko-Ekambi, en délicatesse à Villarreal, était révélé. Visiblement, le Camerounais fait office de priorité à l’OL.

Estimé à 20 ME par les dirigeants espagnols, qui ont précisément déboursé 18 ME pour le recruter en provenance d’Angers il y a un an et demi, Karl Toko-Ekambi fait l’unanimité en interne du côté de l’Olympique Lyonnais. Chez les dirigeants rhodaniens, la volonté est de rapidement boucler un accord avec Villarreal mais dans l’idéal, c’est un prêt avec option d’achat que l’OL aimerait ficeler, là où son homologue espagnol souhaite un transfert sec.

Toujours selon les informations de L’Equipe, qui apporte des nouvelles de ce dossier ce mercredi, les prochaines 24 heures seront décisives. Et pour cause, le quotidien national révèle que plusieurs dirigeants de l’Olympique Lyonnais sont attendus ce jour en Espagne afin d’avancer concrètement dans les négociations avec Villarreal, où l’international camerounais est encore sous contrat longue durée (jusqu’en 2023). De son côté, le joueur a d’ores et déjà prévenu ses dirigeants et son entourage qu’il n’écartait pas un départ en janvier. Du côté des médias espagnols, on précise même qu’un retour en France botterait l’avant-centre de 27 ans, qui compte à ce jour un total de 24 buts en 68 matchs de Ligue 1 depuis le début de sa carrière. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre l’OL et Villarreal…