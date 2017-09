OL : Aulas remet une énorme couche sur Desplat « et sa crise d’acné »

Dans : OL, Ligue 1, EAG.

Le hasard du calendrier fait que ce samedi les filles de l'Olympique Lyonnais joueront en Championnat à Guingamp, tandis que 24 heures plus tard, ce sont les footballeurs de l'EA Guingamp qui se déplaceront au Groupama Stadium. Avec un peu de chance, Jean-Michel Aulas et Bertrand Desplat auront donc l'occasion de se croiser deux fois. Et les deux présidents auront probablement des choses à se dire, car ces derniers jours, les quolibets volent bas.

Et ce n'est pas avec les propos de Jean-Michel Aulas ce samedi dans L'Equipe que les choses vont se calmer. Evoquant les récentes critiques du patron de Guingamp, qui estimait que le président de l'OL était d'une autre époque, Jean-Michel Aulas remet une charge. « Il est très ambitieux, il se permet de prendre la parole sur des sujets qu’il ne connaît pas vraiment. Il ne manque pas de culot, parce qu’il n’a pas fait grand-chose de sa vie professionnelle, Guingamp a été fait de A à Z par Noël Le Graët et d’anciens dirigeants. S’il travaille dur, il grandira et verra que les crises d’acné ne durent pas. Je lui conseille de prouver sur le terrain et d’avoir du respect pour les grands entrepreneurs », balance Jean-Michel Aulas à destination de Bertrand Desplat. Les joueuses et les joueurs de Guingamp et de Lyon savent déjà que ce double EAG vs OL vaudra plus que des points au classement.