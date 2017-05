OL : Aulas drague sur Twitter, une plainte arrive des Etats-Unis

Décidément, les tweets de Jean-Michel Aulas ne passent pas inaperçus. Aux Etats-Unis aussi, les publications du président de l’Olympique Lyonnais posent problème.

Après la qualification de son équipe féminine pour la finale de la Ligue des Champions, le dirigeant s’est ouvertement adressé à la joueuse des Portland Thorns Allie Long. « Hello Allie, tout le monde espère que vous viendrez à l'OL avec Alex l'année prochaine pour gagner le titre en France et en Europe », a publié JMA sur Twitter. Une tactique déjà utilisée pour attirer l’Américaine Alex Morgan à Lyon. Mais cette fois, le patron de l’OL a provoqué la colère de son homologue.

« Plutôt que de courtiser des joueuses sous contrat, agissez avec classe et faîtes venir votre équipe pour voir ce qu'elle vaudrait face aux Thorns », a sèchement répondu Merritt Paulson, toujours sur le réseau social. Et ce n’est pas tout. Selon le média local Sports Illustrated, l’US Soccer (la fédération américaine de football) a porté plainte contre Aulas auprès de la FIFA ! Il est vrai que sa stratégie de recrutement ne colle pas avec les règlements internationaux.

@alexmorgan13 @ALLIE_LONG hello Allie everyone hope you come in OL with Alex next year to win the next title in French and EUROP 🙏👍