OL : Aulas demande aux instances de réagir, sinon ça va paraître louche

Après les accusions répétées de Vadim Vasilyev au sujet de l’influence de l’Olympique Lyonnais sur les arbitres, Jean-Michel Aulas ne cache pas son énervement devant le silence des instances. Dès le dimanche soir, le président rhodanien avait demandé à ce que la LFP et la FFF interviennent rapidement pour dénoncer les propos du VP de l’AS Monaco, mais le silence assourdissant des instances commence à énerver Jean-Michel Aulas. Ce dernier l’a fait savoir sur OL TV.

« C’est un dérapage extrêmement grave qui jette la suspicion sur notre club et l’arbitrage français. Ces pensées ne sont absolument pas justifiées et nous portent préjudice. Elles doivent être contredites très rapidement par la Fédération et la Ligue sans quoi on pourrait douter ensuite de leur légitimité », a demandé un JMA, bien obligé de constater que ni la FFF, ni la LFP, n’ont réagi au sujet de cette polémique XXL qui touche tout de même deux grands clubs français et surtout met le doute sur le monde de l’arbitrage. Reste à savoir si les deux instances bougeront le petit doigt dans ce dossier d'une sensibilité extrême, même si les arbitres français sont évidemment très attentifs à ce dossier dans lequel leur honnêteté a été mise en cause.