OL : Aulas confirme avoir deux offres de transfert pour Jordan Ferri !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le départ de Jordan Ferri de l'Olympique Lyonnais semble de plus en plus se profiler, même si Jean-Michel Aulas a clairement prévenu ce mardi soir qu'il refusait d'envisager le prêt de son milieu de terrain, notamment à Toulouse qui souhaitait que Jordan Ferri viennent, mais sans transfert.

Cependant, le président de l'OL a précisé qu'il ne fermait pas la porte à un départ du joueur de 25 ans. Mais si cela doit se faire, ce sera uniquement sous la forme d'un transfert clair et net. Et à ce sujet, Jean-Michel Aulas affirme qu'il a d'ores et déjà reçu deux offres concernant Jordan Ferri. « Comme évoqué hier L'OL n'est pas intéressé par un prêt , soit Jordan reste, soit l'ol acceptera un transfert .... il y a 2 offres déjà », a précisé le patron de l'Olympique Lyonnais via Twitter. Bien évidemment, ce dernier ne donne pas le nom des deux clubs intéressés par Jordan Ferri.