Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Sauf énorme surprise, Alexandre Lacazette quittera l'Olympique Lyonnais lors du prochain mercato, le meilleur buteur français de Ligue 1 ayant confié il y a quelques semaines qu'il souhaitait s'offrir un nouveau challenge dans sa carrière. Alors forcément, les regards se tournent vers Jean-Michel Aulas concernant la vente de la star de l'OL. Car c'est une évidence, le prix d'Alexandre Lacazette pourrait bien atteindre des sommets. Même s'il refuse de lâcher un prix de vente, le patron de l'Olympique Lyonnais a les idées claires.

« Le prix d’Alexandre Lacazette ? Je n’en sais rien. L’an dernier, je sais juste qu’on a refusé des offres à hauteur de 40 millions. Je crois savoir qu’on parle de 100 millions pour un transfert de Griezmann au Real Madrid, explique, dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas, qui admet que vendre Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso permettra peut-être à l’OL de faire d’énormes affaires financières et de recruter aussi des joueurs top niveau. Si on peut les garder, on les gardera, ils décideront, et s’ils doivent partir, on aura les moyens de faire de très belles opérations. On les a déjà, mais on les aura encore plus. » Reste à savoir si l'OL pourra trouver rapidement un successeur du niveau d'Alexandre Lacazette.