OL : Aulas a refusé une option d'achat pour Kalulu

Dans : OL, Ligue 1, Rennes.

C'est ce mardi que le Stade Rennais a officiellement présenté Aldo Kalulu, lequel est prêté par l'Olympique Lyonnais pour six mois à l'occasion de ce mercato d'hiver. Le jeune joueur lyonnais s'est réjoui de pouvoir finir la saison avec le club breton, où il espère avoir du temps de jeu. Mais Kalulu a également précisé que Jean-Michel Aulas avait refusé une option d'achat dans cet accord, ce qui prouve selon lui que l'OL n'a pas tourné définitivement la page.

« Quand l’offre de Rennes est arrivée, je n’ai pas hésité. Mon objectif était de rester en Ligue 1. Je suis vraiment venu ici dans l’objectif de jouer et le challenge avec le coach Gourcuff me plait beaucoup. La vraie vérité reste le terrain et les matches. Sans jouer des matches, on ne peut que régresser. Ça faisait quelques mois que je songeais à partir, a reconnu Aldo Kalulu avant d’évoquer les conditions de son départ de l’Olympique Lyonnais. Le Stade Rennais a réclamé une option d’achat, mais ce n’était pas trop de l’avis du président Aulas. On peut dire que c’est un message. À la fin des six mois, on verra, mais pour le moment je n'y pense pas. »