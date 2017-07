OL-Ajax : L’UEFA a entendu les Lyonnais

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Déjà sous le coup d’une exclusion de deux ans de Coupe d’Europe après les incidents face à Besiktas au Parc OL, l’Olympique Lyonnais avait rendez-vous ce jeudi devant l’UEFA pour s’expliquer sur les problèmes rencontrés face à l’Ajax Amsterdam, au tour suivant. L’instance européenne avait noté plusieurs infractions, comme des jets d’objets, l’usage de fumigènes, mais aussi et surtout l’envahissement du terrain et le blocage des escaliers. Ces deux derniers points sont cruciaux car l’OL pourrait voir son sursis sauter si l’UEFA jugeait que ces incidents était « de nature similaire » à ceux rencontrés face à Besiktas. Ce jeudi, les dirigeants rhodaniens ont été entendus et l’UEFA a fait savoir que la décision serait rendue la semaine prochaine.