OL : A 25 ans, Gueïda Fofana arrête sa carrière

Dans : OL, Ligue 1.

Grand espoir du football français, martyrisé par les blessures, Gueïda Fofana a décidé d’arrêter sa carrière de football professionnel à 25 ans. L’ancien milieu de terrain défensif du Havre, touché à la cheville et sujet à plusieurs opérations pour tenter de retrouver ses moyens physiques, tentait depuis un an de reprendre le chemin de l’entrainement, avec à chaque fois des douleurs ou une rechute. Ce mercredi, il a pris la décision d’annoncer la fin de sa carrière après cinq ans de présence à l'OL, mais presque deux ans sans jouer.

« J'ai vraiment tout essayé mais aujourd'hui je suis malheureusement obligé de constater que ce n'est plus possible. L'état dans lequel est ma cheville ne me permet plus de jouer au football. J’ai tout essayé. J'ai eu plusieurs interventions, fait tous les efforts possibles, pris tout le temps nécessaire mais le bilan est là. C'est un terrible constat mais j'ai été déclaré inapte à la pratique du football. Après avoir été déclaré inapte, j'ai rencontré le président Aulas. Il m'a expliqué qu'il voulait me garder au club, en dehors du domaine sportif. Je vais prendre le temps de réfléchir car j'ai déjà eu plusieurs propositions, dans et en dehors du football mais je pense que je choisirai de rester à l'OL. J'ai aimé les propos et le projet de Jean-Michel Aulas. Je vais me décider très rapidement », a expliqué Gueïda Fofana, qui aura disputé 104 matchs officiels sous le maillot lyonnais, n’avait plus joué depuis le mois de mai 2015. L’ancien milieu de terrain n’a pas voulu préciser quel était le poste de reconversion proposé par Jean-Michel Aulas, mais nul doute que le geste du président lyonnais envers son désormais ex-joueur est à saluer.