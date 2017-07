OL : 220ME pour Neymar, Aulas est sans pitié

Dans : OL, PSG, Mercato, Ligue 1.

Les chiffres les plus fous circulent sur le possible transfert de Neymar au PSG, sachant que la clause libératoire du joueur brésilien du FC Barcelone est de 220ME. Interrogé sur les dépenses faites par l'Olympique Lyonnais lors de ce marché estival des transferts, Jean-Michel Aulas estime que ce montant est totalement surréaliste et ne correspond pas à la logique économique. En tout cas, le patron de l'OL ne fera jamais de telles dépenses.

Car pour Jean-Michel Aulas, un tel montant n'a aucune justification économique et si l'Olympique Lyonnais est prêt à investir de plus en plus, ce sera toujours avec une vraie politique économique sérieuse. « Si on peut investir encore ? On n’a pas vendu pour garder l’argent. On se pérennise. Au 30 juin, on aura 260 millions de fonds propres, c’est-à-dire 60 % de tous les fonds propres du foot français. L’économie du foot, ce n’est pas d’acheter des joueurs à 220 millions, nous on a une stratégie ! », explique, dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas, qui ne cite pas le PSG, mais donne évidemment un chiffre qui pointe du doigt le dossier Neymar. Sauf surprise, Nasser Al-Khelaifi ne répondra pas au président de l'OL directement.