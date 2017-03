OL : 15.000 supporters du Besiktas ont une place au Parc OL

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Ils vont venir, ils seront tous là, les supporters du Besiktas de Turquie ou d'ailleurs en France seront très nombreux le jeudi 13 avril prochain dans les tribunes du stade du Parc OL afin de soutenir leur équipe qui jouera son match aller des quarts de finale d'Europa League. L'OL l'a annoncé officiellement le troisième niveau est déjà complet, et même si les dirigeants permettent aux abonnés, et rien qu'à eux, d'acheter désormais 4 tickets, les fans du club stambouliote se sont organisés pour avoir les places qu'ils voulaient. Cela a été facilité par la décision de l'OL de vendre six places par personne. Il a fallu juste un bon coup de système D pour que tout le monde se retrouve au troisième niveau.

Selon L'Equipe de ce dimanche, 15.000 supporters du Besiktas seront donc présents dans le stade, alors que pour le match retour à Istanbul il n'y a aura probablement aucun fan de l'OL dans la Vodafone Arena. Non pas que les supporters lyonnais soient peu intéressés par cette rencontre, mais juste parce qu'à la demande des autorités françaises aucun voyage officiel n'est organisé par le club de Jean-Michel Aulas vers la Turquie. Donc si des fans de l'Olympique Lyonnais veulent aller voir le Besiktas-OL, ce sera en se débrouillant de A à Z, ou bien en étant déjà sur place.

En attendant, l'OL espère que son opération réservée aux abonnés permettra de remplir les deux autres niveaux du stade du Parc OL et pas uniquement aux couleurs du Besiktas...