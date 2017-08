Officiel : Nkoulou de l'OL au Torino, c'est 0,5M et une option à 3,5ME

Dans : OL, Mercato, Serie A, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a annoncé officiellement le prêt de Nicolas Nkoulou au Torino et le club rhodanien a dévoilé les détails financiers de l'opération, laquelle est potentiellement moins juteuse que cela se disait en Italie.

« L'Olympique Lyonnais informe de la mutation temporaire au Torino du défenseur international camerounais Nicolas Nkoulou, pour un montant de 0,5 M€ assorti d'une option d'achat de 3,5 M€. Après s'être entretenu avec Bruno Genesio qui lui a confirmé qu'il comptait sur lui dans le projet qu'il mettait en place, Nicolas Nkoulou a exprimé sa volonté de retrouver un temps de jeu plus régulier et de découvrir un nouveau contexte en évoluant dans un autre championnat reconnu comme la Série A. Le club a donc accepté de négocier cette mutation temporaire de Nicolas au Torino. L'Olympique Lyonnais remercie Nicolas pour son état d'esprit, son investissement et son professionnalisme et lui souhaite la plus grande réussite avec le Torino », a précisé l’Olympique Lyonnais.