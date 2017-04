Officiel : L’UEFA ouvre une enquête contre Lyon et Besiktas

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Conséquence logique des incidents de jeudi soir, l’UEFA a annoncé dans un communiqué avoir ouvert une enquête à l’encontre de Lyon et de Besiktas. Le club turc est poursuivi pour les jets de projectiles de ses supporters et « troubles » dans le public. Cela semble beaucoup plus sérieux pour Lyon, qui devra répondre de son « organisation insuffisante concernant la séparation » des fans des deux équipes, et surtout de l’envahissement du terrain avant le match, et aussi en fin de rencontre par quelques supporters ensuite rattrapés.