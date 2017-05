L'OL passe tout près de l'exploit face à l'Ajax

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

L’Olympique Lyonnais s’est imposé 3-1 face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi, ce qui ne lui permet pas de valider son billet pour la finale de l’Europa League. Malgré un doublé de Lacazette et une fin de match en supériorité numérique, l’OL reste aux portes d’un énorme exploit.

Après la déroute 1-4 de l’aller à Amsterdam, l’Olympique Lyonnais n’avait pas le choix que de tenter l’impossible, et cela se voyait dès la composition de départ très offensive concoctée par Bruno Genesio, qui faisait reculer Tolisso d’un cran pour pouvoir placer Lacazette, Fékir, Valbuena et Cornet devant. Cela donnait, comme prévu, 10 premières minutes de feu au cours desquelles les Lyonnais se jetaient sur tous les ballons. Mais passé ce rush, l’Ajax affichait une maitrise collective de premier ordre. Et le scénario de l’aller se répétait puisqu’à la justesse technique des Néerlandais, s’ajoutait un total abandon du secteur défensif rhodanien. Résultat, sur deux dégagements du gardien de l’Ajax, Lopes était seul au monde. S’il sauvait son camp devant Ziyech (25e), le portier portugais devait s’incliner devant le piqué de Dolberg (0-1, 27e). L’affaire semblait bien mal embarquée, surtout que les visiteurs prenaient la confiance, et Lyon manquait de punch. Pourtant, la fin de première période allait tout changer. Sur un ballon dans la surface, Lacazette obtenait un pénalty justifié qu’il transformait avec sang-froid (1-1, 44e). Dans la foulée, sur un centre de Fékir devant le but, il était là au bon endroit pour pousser le ballon au fond (2-1, 45e), et redonner espoir à tout un peuple.

La seconde période repartait de manière mieux maitrisée pour l’OL, qui pouvait croire en cette fameuse remontée désormais. Dans le dernier quart d’heure, les Lyonnais donnaient un ultime coup de rein qui payait. De la tête au second poteau, Ghezzal mettait son équipe à un but de la prolongation (3-1, 81e), avant que Viergever ne soit logiquement exclu pour une énième faute sur Fékir (84e). Mais à l’image du coup-franc tiré au-dessus par l’attaquant lyonnais, la précision dans le dernier geste empêchait ce dernier but de rentrer, Cornet voyant même une reprise du gauche flirter avec le poteau d’un Onana solide jusqu’au bout (89e). De quoi donner de gros regrets à Lyon, qui a fait son match ce soir, mais va regretter amèrement son trou d’air du match aller. De son côté, l’Ajax défiera Manchester United en finale.