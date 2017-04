Bastia : Agostini porte plainte contre Anthony Lopes pour « menaces de mort »

Dans : OL, Ligue 1, Bastia.

Directeur des services généraux du Sporting Club de Bastia, Anthony Agostini avait déjà annoncé la semaine passé qu'il portait plainte contre Jean-Michel Aulas pour diffamation, estimant que le président de l'OL avait menti en l'accusant d'avoir frappé Anthony Lopes.

Mais ce mardi soir, Corse-Matin affirme qu'en marge du procès sur les incidents du match Bastia-OL, lequel a finalement été reporté au 15 mai, Anthony Agostini avait précisé qu'il avait également porté plainte contre le gardien de but de l'Olympique Lyonnais pour des menaces de mort. A la mi-temps du match entre le club corse et l'OL, le dirigeant bastiais s'était précipité vers Anthony Lopes et le ton était clairement monté entre les deux hommes sans que l'on connaisse la nature des échanges. Un nouvel envahissent du terrain de Furiani en avait découlé, puis l'annulation de la rencontre.