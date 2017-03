OGCN : Un podium assuré contre l'OL ? Favre s'en fout

Dans : OGCN, Ligue 1, OL.

En décrochant un dix-huitième succès en 28 matchs de Ligue 1 à Dijon samedi (0-1), l'OGC Nice s'est pratiquement assuré une place sur le podium final. Mais Lucien Favre ne s'intéresse pas à cela...

Nice est un véritable candidat au titre de champion de France. Revenu à égalité du PSG et de Monaco, qui jouera ce dimanche soir contre Nantes, à la faveur de sa victoire contre Dijon samedi, l'OGCN est toujours troisième avec 62 points. Soit quinze unités d'avance sur le quatrième, l'OL, qui compte cependant un match en moins. Mais à dix journées de la fin, cet écart semble rédhibitoire pour le club lyonnais, surtout que Nice enchaîne et reste sur une série de quatre victoires en cinq matchs. Malgré tout, Lucien Favre ne préfère pas encore penser au podium final.

« La place sur le podium est acquise ? Je ne regarde pas ça. Je ne regarde que notre parcours, comment on travaille. On s'occupe uniquement de nos matchs à venir. On rejoue dans six jours contre Caen, une équipe qui vient de perdre à la maison alors qu'elle restait sur deux beaux succès dont un à Saint-Etienne. Je suis déjà concentré sur ce match, le reste je n'y pense pas », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur niçois, qui ne voit donc pas plus loin que le prochain match de l'OGCN.