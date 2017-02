OGCN : Les deux ingrédients qui ont manqué à Monaco

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la défaite à Monaco (3-0) : « Non, je n’ai pas le sentiment qu’on a laissé passer notre chance en première mi-temps. Le 0-0 était logique à la pause. Les deux premiers buts étaient évitables. L'équipe a eu une superbe réaction, mais c'est ainsi. Avec plus de concentration et de patience, on aurait pu faire un résultat positif. Monaco est très fort, on le savait. Mais on aurait pu faire quelque chose... J'aurais aimé qu'on reste tranquilles à 1-0, parce qu'il restait du temps. Monaco en a pris 4 chez nous et ils ont rebondi tout de suite. On a pris 3-0, c’est comme ça on ne peut pas revenir en arrière. Il faut passer à autre chose et se concentrer dès maintenant sur le prochain match contre St Etienne ».