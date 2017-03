OGCN : Les blessures de Cyprien et Plea font perdre 60 ME

Dans : OGCN, Mercato, PSG.

À cause des graves blessures de Wylan Cyprien et d'Alassane Pléa, le mercato estival de l'OGC Nice devrait être beaucoup moins alléchant...

Nice réalise une très belle saison. Mais à l'approche du sprint final, le club niçois est en train de tout perdre... Relégué à deux points du PSG et à cinq de Monaco après son nul contre Caen vendredi (2-2), l'OGCN a surtout perdu Wylan Cyprien. Maître à jouer dans l'entrejeu de Lucien Favre, l'ancien Lensois est effectivement indisponible pour six mois à cause d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Un coup dur pour le milieu de terrain de 22 ans, qui a réalisé une saison fantastique avec neuf buts et trois passes décisives.

Révélation de la L1, il était même pisté par le Paris Saint-Germain et par plusieurs clubs étrangers... Mais à cause de sa grave blessure, son départ tombe pratiquement à l'eau. Celui-ci ajouté à celui de Plea, lui aussi blessé au genou, cela commence à faire beaucoup pour Nice, qui s'en mord les doigts... « Entre les deux, ça aurait pu faire 60 millions d’euros dans les caisses de l’OGC Nice », a avoué, sur Nice Matin, une source proche de l'OGCN, qui sait donc que son club passe à côté d'une grosse plus-value financière sachant que l'actuel budget de Nice est de... 42 ME.