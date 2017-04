OGCN : Gagner sans Plea et Cyprien, c'est fort avoue Favre

Dans : OGCN, Ligue 1, Bordeaux.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la victoire contre Bordeaux (2-1) : « En première mi-temps, on a joué, ils ont contré. En deuxième période, c'était l'inverse. Cette victoire est importante surtout quand on sait qu'on est terriblement diminué : Plea et Cyprien sont blessés gravement alors qu'ils sont irremplaçables, et Baysse, Walter, Obbadi sont absents. Donc chapeau à l'équipe ! On a fait une superbe première période. On a osé, on a joué. On avait bien travaillé pendant la trêve pour contrer le solide 4-5-1 de Bordeaux. On doit encore progresser, et notamment sur les côtés, mais c'est positif », a-t-il déclaré sur Canal+.