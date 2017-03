OGCN : Baysse et Walter, la cascade de blessures continue

Le rendez-vous de samedi à Nantes commence à sentir mauvais pour Nice, qui était déjà privé de Pléa et Cyprien jusqu’à la fin de la saison. Mais s’ajoutent les forfaits de Paul Baysse, qui en aura pour « six semaines » en raison d’un souci musculaire selon Lucien Favre, et de Remi Walter, touché au mollet.